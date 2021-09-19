من الأفضل في الطبخ المرأة أم الرجل؟ هواة يجيبون

الرياض - محمد عبدالله - اختلف هواة الطبخ حمد الجبرين، الشهير بـ«دهران» وعبدالله القنيصي، حول من الأفضل في الطبخ، الرجل أم المرأة.

وقال القنيصي، خلال لقاء في برنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن نفس الرجل في الطبخ أفضل من المرأة، وأكبر دليل على ذلك هو أن أكبر الشيفات حول العالم من الرجال.

وأضاف أن هذه هي النظرية، أما واقعيا فأزين طبخ بالعالم هو طبخ أمي.

واختلف معه دهران، خلال اللقاء، حيث اكد أن نفس المرأة في الطبخ أفضل من الرجل، لأنها تطبخ من القلب، وذلك رغم تحملها لأغلب المسؤوليات (مشاكل البيت، مشاكل الأولاد، المناسبات، وهكذا).

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