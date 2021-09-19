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«الصحة» تطلق حملة «كملها ولا تعيش بالنص».. ما هي أهدافها؟

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الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية بعنوان "كملها ولا تعيش بالنص"، تستهدف من خلالها التأكيد على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح واستكمال التحصين للوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.

وتشمل الحملة مجموعة من المنتجات التوعوية التي ستنشر عبر حساب الوزارة في "تويتر" ومنصتها التوعوية (عش بصحة).

ومن أهداف الحملة حث أفراد المجتمع على أخذ جميع الجرعات، لمقاومة متحورات الفيروس وتوضيح مخاطر الامتناع أو التأخر عن أخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس بعنوان (الوقاية من كورونا)، إذْ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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