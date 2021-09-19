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رئيس نادي الإبل: لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد

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الرياض - محمد عبدالله - نفى رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين، صحة ما أثير بشأن وجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد الأمير المشرف العام على نادي الإبل، أو إسناد مهامها إلى أي مضمر.

وأكد بن حثلين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عدم صحة ما يتم تداوله حول إنشاء مؤسسة هجن العارض.

وأشار رئيس نادي الإبل، إلى أن ما يتم إثارته في أوساط ملاك الهجن ومواقع التواصل الإجتماعي غير صحيح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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