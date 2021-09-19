محطات عسير المعالجة للمياه تفوق 5 مناطق مجتمعة

بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في 2020 بمناطق المملكة، 1.863.468.445 مليار م³، فيما بلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف 116 محطة، وتصدرت مدينة الرياض الأكثر كمية معالجة بــ537.758 مليون م³، وتصدرت عسير الأكثر محطات معالجة بــ19 محطة معالجة، والتي فاقت محطات 5 مناطق مجتمعة ممثلة في: محافظات منطقة مكة المكرمة، والجوف، ونجران، وحائل، والحدود الشمالية.

مياه معالجة

وكشفت إحصائية وزارة البيئة والزراعة والمياه عن إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة والتي بلغت 1.863,468,445 مليار م³، حيث استحوذت مدينة الرياض على أكثر كمية معالجة بـ537.758 مليون م³، وحلت العاصمة المقدسة وجدة والطائف ثانيًا بـ455.935 مليون م³، والشرقية ثالثا بـ437.919 مليون م³، والمدينة المنورة رابعًا بـ106.094 ملايين م³، والقصيم خامسًا بـ81.476 مليون م³.

إحصائيات

وبينت الإحصائيات، تصدر الباحة كأقل المناطق كمية مياه صرف صحي معالجة بـ935.495 ألف م³، وحلت نجران ثانيا بـ5.346 ملايين م³، والحدود الشمالية ثالثا بـ8.246 ملايين م³، والجوف رابعًا بـ17.256 مليون م³، وجازان خامسًا بـ24.690 مليون م³.

الأكثر والأقل

واستحوذت منطقة عسير على أكثر محطات معالجة مياه الصرف بـ19 محطة معالجة، تليها الشرقية بـ17 محطة، وتساوت محافظات الرياض وجازان بـ14 محطة لكل منهما، والباحة 9 محطات، فيما تصدرت محافظات منطقة مكة المكرمة المتبقية أقل المحطات معالجة بمحطة معالجة وحيدة، تليها الجوف ثانيًا بمحطتين، ونجران، وحائل، والحدود بـ3 محطات لكل منهم.

1.8 مليار مياه صرف صحي معالجة

116 محطة معالجة في مناطق المملكة

مدينة الرياض الأكثر كمية معالجة

محطات عسير تفوق 5 مناطق مجتمعة

محافظات مكة أقل المحطات معالجة

الأكثر معالجة:

مدينة الرياض: 537.758 مليون م³

العاصمة المقدسة وجدة والطائف: 455.935 مليون م³

الشرقية: 437.919 مليون م³

المدينة المنورة: 106.094 ملايين م³

القصيم: 81.476 مليون م³

الأقل معالجة:

الباحة: 935.495 ألف م³

نجران: 5.346 ملايين م³

الحدود الشمالية: 8.246 ملايين م³

الجوف: 17.256 مليون م³

جازان: 24.690 مليون م³

الأكثر محطات معالجة:

عسير: 19

الشرقية: 17

الرياض: 14

جازان: 14

الباحة: 9

الأقل محطات معالجة:

محافظات منطقة مكة المتبقية: 1

الجوف: 2

نجران: 3

حائل: 3

الحدود الشمالية: 3