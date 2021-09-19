، مذيع الـmbc "العلياني": الاتحاد يُبعثر الآخرين ويُعيد ترتيبهم من جديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم التهنئة لجماهير الاتحاد بعد الفوز على النصر والتمسك بالصدارة

قال مذيع قناة الـmbc1 علي العلياني إن الاتحاد استحق الفوز الثمين والكبير على شقيقه النصر عطفًا على المستوى الفني الكبير الذي قدمه العميد.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد قد كسب نظيره النصر 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحافظ الأصفر على صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.

وأضاف "العلياني" في تصريح إلى "الخليج 365": "أُهنئ إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي والجهاز الفني واللاعبين، كما أُهنئ اللاعب رقم واحد، وهو جمهور الاتحاد؛ بمناسبة الفوز على النصر، والتربع على قمة الدوري الأغلى، وإن شاء الله يستمر العطاء على النهج ذاته من أجل عودة الكبير إلى المنصات من جديد؛ كونه أحد وأهم أركان الكرة السعودية، بل الآسيوية".

واختتم "العلياني": "الاتحاد وحده مَن يُبعثر الفِرق الأخرى، ويُعيد ترتيبها من جديد".النصر الاتحاد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين