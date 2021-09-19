، تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم ،

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تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.
وبدوره، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين خلال المؤتمر متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، والتخفيضات في اليوم الوطني، وآليات التحقق منها، والرقابة على الأسواق والمحال، والالتزام بالطاقة الاستيعابية.
من جهته، يستعرض ياسر أحمد الحكمي، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكوفيد- 19.
ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".
لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد اليوم الوطني وزارة التجارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 12:39 AM
"العبدالعالي" يستعرض الأوضاع العالمية للجائحة وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًاتخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم
تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.
وبدوره، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين خلال المؤتمر متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، والتخفيضات في اليوم الوطني، وآليات التحقق منها، والرقابة على الأسواق والمحال، والالتزام بالطاقة الاستيعابية.
من جهته، يستعرض ياسر أحمد الحكمي، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، موقف السعودية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكوفيد- 19.
ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".
، تخفيضات اليوم الوطني وموقف السعودية من التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات في "مؤتمر كورونا" اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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