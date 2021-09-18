السعودية | أمانة الجوف تستعد لليوم الوطني بـ 6 آلاف علم وإضاءة خضراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

تواصل أمانة منطقة الجوف استعداداتها في مدينة سكاكا للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، في إطار خطة الأمانة المبكرة لتهيئة المواقع والأعلام واللوحات وكافة التجهيزات لهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان عن تركيب 4500 من أعلام الوطن و1500 وحدة إضاءة خضراء و250 لوحة، و45 مجسماً بعبارات وطنية في الطرق والساحات والمواقع العامة.

وأكد حرص الأمانة وفق توجيهات أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان على الاستعداد المبكر لهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء الوطن وإدخال السرور على نفوس المواطنين بحزمة أنشطة وفعاليات هادفة إلى جانب الأعلام واللوحات وصور قادة هذه البلاد المباركة المعبرة عن هذه المناسبة.