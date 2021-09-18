اخبار السعوديه

السعودية | 40 ألف مراجع لعيادات مستشفى محايل خلال النصف الأول من عام 2021

0 نشر
Mnesi 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 40 ألف مراجع لعيادات مستشفى محايل خلال النصف الأول من عام 2021 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أظهرت الإحصائيات النصف سنوية خلال العام 2021 لمستشفى محايل العام، أن عدد مراجعي العيادات بلغ 40334 مراجع، وبلغت جلسات العلاج الطبيعي 6724 جلسة ، وجلسات الغسيل الكلوي  1177 جلسة.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة  316803 فحصاً مخبرياً، و 38814 فحص أشعة، كما تم التعامل مع  125179 وصفة طبية.

كما تم صرف  53462 وجبة عذائية وإجراء 1471 عملية جراحية ، و 556 عملية جراحة يوم واحد .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا