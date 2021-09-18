السعودية | 40 ألف مراجع لعيادات مستشفى محايل خلال النصف الأول من عام 2021

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أظهرت الإحصائيات النصف سنوية خلال العام 2021 لمستشفى محايل العام، أن عدد مراجعي العيادات بلغ 40334 مراجع، وبلغت جلسات العلاج الطبيعي 6724 جلسة ، وجلسات الغسيل الكلوي 1177 جلسة.

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 316803 فحصاً مخبرياً، و 38814 فحص أشعة، كما تم التعامل مع 125179 وصفة طبية.

كما تم صرف 53462 وجبة عذائية وإجراء 1471 عملية جراحية ، و 556 عملية جراحة يوم واحد .