شكرا لقرائتكم خبر «العمرة الآمنة» تمكن 10 ملايين معتمر.. و12 ألف تأشيرة من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت وزارة الحج والعمرة 10 ملايين معتمر من أداء شعيرة العمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، فيما تجاوز عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443هـ، نحو 12 ألف تأشيرة من مختلف الدول.

وسخرت الوزارة مجهوداتها كافة في تقديم الخدمة للمعتمرين والمصلين والزوار، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تحقق أمن وأمان وصحة الإنسان ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، داعية ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامتهم.

وتعمل الوزارة بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة استراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع الجهات العاملة في منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 3.5 ملايين معتمر وزائر و مصل شهريا.

وشدد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط على أهمية أخذ اللقاح كشرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، وذلك حسب الخانات الزمنية المتاحة التي تحقق رغبة المعتمر والزائر في مواعيد أداء العمرة والزيارة.

ونوه إلى أن الجهات الصحية المختصة في المملكة أقرت أمان إعطاء لقاح فيروس كرونا للفئات العمرية من 12 عاما فما فوق، وعليه فقد تم السماح بمنح التصاريح لأداء المناسك والصلوات والزيارة لهذه الفئة العمرية بشرط أخذهم اللقاح وظهور حالة التحصين في تطبيق «توكلنا»، حيث يمتاز نموذج العمرة الآمن بمرونته وتطويره بشكل سريع بناء على المستجدات، وهو إحدى ثمار استراتيجية وزارة الحج والعمرة في تطويع استخدام التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

ولفت مشاط إلى أن الوزارة بدأت في منح استقبال المعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة منذ غرة محرم الماضي، حيث جرى إعداد وثيقة الإجراءات والضوابط والاشتراطات المنظمة لقدوم ضيوف الرحمن من خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة بما يضمن بإذن الله سلامتهم والحفاظ على أمنهم.

وأكد على ضرورة إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب إصدار تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، كما تحدث الجهات المختصة بالمملكة قائمة الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى المملكة بشكل مستمر بناء على المؤشرات الصحية، وكذلك اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة.

وأضاف بأن المملكة تشهد زيادة مضطردة في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج، وتقدم الوزارة الخدمات لجميع ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنواع التأشيرات «زيارة و عمرة» وذلك بتمكينهم بحجز الخانات الزمنية الممكنة لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة، إضافة إلى إمكانية خدمتهم عبر مراكز عناية التابعة لوزارة الحج والعمرة.

الطاقة الاستيعابية الحالية:

70 ألف معتمر يوميا موزعين على

8 فترات تشغيلية.

إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيق «توكلنا».

المتكامل تقنيا مع منصة «اعتمرنا أفراد، واعتمرنا أعمال».

ماذا يشترط على معتمري الخارج؟

تحميل تطبيق توكلنا والتسجيل به.

تسجيل اللقاح في منصة مقيم قبل القدوم إلى المملكة بـ72 ساعة.