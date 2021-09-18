شكرا لقرائتكم خبر إلزام الفنادق بتحديد بعدها عن الحرمين الشريفين لنشر خدماتها بالمحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصت وثيقة الشروط والأحكام لنشر خدمات الإيواء في المحرك السعودي للحجز المركزي، على التزام الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة بإضافة معلومة المسافة بين الفندق والمسجد الحرام أو المسجد النبوي، وذلك ضمن توصيف الفندق والخدمات والمرافق.

كما تضمنت الوثيقة التزام الفنادق بإدخال وتحديث جميع المعلومات اللازمة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل دوري لتوصيف الفندق والخدمات المقدمة من قبله والمرافق المتاحة لديه بما يحقق الشفافية للعملاء، بحيث تشتمل على معلومات تفصيلية عن الفندق كاسم الفندق، والتصنيف النجمي حسب ترخيص وزارة السياحة، العنوان التفصيلي، إحداثيات الموقع على خرائط جوجل، أرقام التواصل الهاتفي، البريد الالكتروني الرسمي، عنوان موقع الانترنت، قائمة الخدمات والمرافق المتوفرة في الفندق.

ومن المعلومات التوصيفية التي تنشر في المحرك معلومات تفصيلية عن الغرف بمختلف أنواعها بحيث تشتمل على نوع الغرفة، مساحة الغرفة، الحد الأعلى للنزلاء فيها، التجهيزات، الخدمات، القيود، ونوع الإطلالة، إضافة إلى صور الفندق الداخلية والخارجية والغرف والخدمات والمرافق، شريطة أن تكون صور واضحة واحترافية وبمقاسات موحدة ودقة عالية.

معلومات يتم إدخالها لتوصيف الفندق في المحرك السعودي:

1 - معلومات تفصيلية عن الفندق.

2 - معلومات تفصيلية عن الغرف بمختلف أنواعها.

3 - صور الفندق الداخلية والخارجية والغرف والخدمات والمرافق.

4 - سياسة الفندق في مواعيد الدخول والخروج.

5 - السياسات العامة لإلغاء الحجوزات وإعادة المبالغ وطرق الدفع المقبولة داخل الفندق للخدمات الإضافية واستخدام المرافق.

6 - الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها من قبل العملاء خلال فترة إقامتهم بالفندق.