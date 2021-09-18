شكرا لقرائتكم خبر العدل تتيح الخدمات القضائية الالكترونية لحاملي هوية زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإتاحة الخدمات القضائية الالكترونية، لحاملي هوية زائر، لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة «ناجز» najiz.sa.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل الكتروني بالكامل، دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية. واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحة بعض تلك الخدمات المقدمة.

يذكر أن بوابة ناجز تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.

الخدمات المتاحة:

