العدل تتيح الخدمات القضائية الالكترونية لحاملي هوية زائر

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ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل الكتروني بالكامل، دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية. واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحة بعض تلك الخدمات المقدمة.
يذكر أن بوابة ناجز تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.
الخدمات المتاحة:
- تقديم صحيفة دعوى الكترونية
- استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بهم
- تقديم الطلبات على القضية
- خدمات أخرى
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