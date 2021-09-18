رصد 153 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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من جهة أخرى أزالت بلدية وسط الدمام 39 ألف م2 تعديات، وأغلقت 48 ورشة مخالفة، حيث أزالت البلدية وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بالأمانة، مباني مخالفة في «خضرية الدمام»، إذ تم رصد عدد من الورش والمباني المخالفة.
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