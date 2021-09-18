رصد 153 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2564 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، ورصد 153 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. من جهة أخرى أزالت بلدية وسط الدمام 39 ألف م2 تعديات، وأغلقت 48 ورشة مخالفة، حيث أزالت البلدية وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بالأمانة، مباني مخالفة في «خضرية الدمام»، إذ تم رصد عدد من الورش والمباني المخالفة.



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