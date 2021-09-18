تسجيل 68 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 77 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتة إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

وسجلت الصحة في إحصائية لمستجدات كورونا 68 إصابة جديدة وتعافي77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2373 حالة، منها 361 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546,479 حالة، وعدد حالات التعافي 535,450 حالة، فيما سجلت 5 وفيات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8656 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة، والتي تجاوزت 40 مليونا و570 ألفا و440 جرعة، عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان، ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحة في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من الوزارة، هي 4 لقاحات فقط؛ أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، مبينة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.