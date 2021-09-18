العتيبي مديرا لمطبوعات الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر المشرف العام على الإعلام الداخلي قرارا بتكليف فواز العتيبي مديرا لفرع المطبوعات بالمنطقة الشرقية. ويعد العتيبي من الكفاءات الشابة والطموحة ويمتلك خبرة إدارية واسعة.



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