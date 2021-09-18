شكرا لقرائتكم خبر مداهمة شقة سكنية لتزوير ماركات الملابس بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملات أمانة جدة الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية التي استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء، عن ضبط شقة سكنية يمارس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام «الملصقات» بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح مدير الرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة مقرا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيرا إلى مداهمة الموقع بمشاركة وزارة التجارة.

وفي ذات السياق تمكنت الأمانة من رصد منزل شعبي بنطاق البغدادية جرى استغلاله من قبل عمالة مخالفة في تصنيع وتخزين لوحات خشبية بطرق مخالفة، جرى مصادرة المضبوطات وإغلاق الموقع. وأكد الدقس استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ماذا ضبط داخل الشقة؟

