مداهمة شقة سكنية لتزوير ماركات الملابس بجدة

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وأوضح مدير الرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن شقة سكنية اتخذتها عمالة مخالفة مقرا لطباعة ملصقات لماركات معروفة، مشيرا إلى مداهمة الموقع بمشاركة وزارة التجارة.
وفي ذات السياق تمكنت الأمانة من رصد منزل شعبي بنطاق البغدادية جرى استغلاله من قبل عمالة مخالفة في تصنيع وتخزين لوحات خشبية بطرق مخالفة، جرى مصادرة المضبوطات وإغلاق الموقع. وأكد الدقس استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
ماذا ضبط داخل الشقة؟
- 21,738 ملصقا
- 1240 قطعة من الملابس الجاهزة
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