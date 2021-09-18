محمد بن مسعود - الدمام - الفريق لا يزال يعاني في الدوري فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو. وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب. وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد. الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات. الأهلي 18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 11:29 PM الفريق لا يزال يعاني في الدوري "الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو" "الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو" فسخ النادي الأهلي بصورة رسمية تعاقده مع محترف الفريق البرازيلي باولينهو. وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الفسخ جاء بسبب ظروف يمرُّ بها اللاعب. وقال النادي في بيان له إن الإدارة وجّهت الشكر للاعب، واستجابت لطلبه بفسخ التعاقد. الجدير بالذكر أن الأهلي بعد مرور 5 جولات من المسابقة جمع 5 نقاط من 5 تعادلات. الكلمات المفتاحية ، "الأهلي" يفسخ تعاقده مع البرازيلي "باولينهو" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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