، كورونا عربيًّا: المغرب 2291 والعراق 1959 وليبيا 1053 ولبنان 626 والأردن 428 والكويت 43 إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 918126.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إلى أنها سجلت 48 وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 13876 وفاة ، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 880091.

فيما سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1972705 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 36 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21775, فيما تم تسجيل 5082 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1857873 حالة .

كما سجّلت ليبيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة .

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، بأن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 329.824 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4490 حالة وفاة.

يأتي هذا فيما سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 617662 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 580346 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8232 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 812681 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 789634 حالة شفاء بعد تسجيل 1048حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10606 حالات.

أخيرًا سجلت الكويت 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 112 حالة ،ووفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد 411124 والمتعافين 407824.

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