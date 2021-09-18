طبيب سعودي يوضح الفرق بين المناعة بعد التطعيم والإصابة بـ«كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - كشف عوض العمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية بمجموعة الحبيب الطبية، الفرق بين المناعة بعد التطعيم والمناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال العمري، في مداخلة مع قناة "إم بي سي"، إن المناعة بعد التطعيم تستمر لأكثر من 6 أشهر وتصل لـ8 أو ما يزيد عن ذلك.

وتابع أن المناعة بعد تلقي اللقاح وأخذ التطعيم تستمر لشهور وتمنع الإصابات الشديدة والحالات الخطرة والوفيات، وهذا يشمل جميع أنواع اللقاحات.

أما المناعة بعد الإصابة بالفيروس فلا توجد أي دراسات تثبت أنها تستمر بنفس الزخم، وإنما تعتمد على حجم الإصابة وردة الجهاز المناعي.

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