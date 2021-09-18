بالفيديو.. عامل بمغسلة سيارات يتسبب بكارثة خلال محاولته تغيير مكان إحدى المركبات

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يظهر عامل بمغسلة سيارات، أراد تغيير مكان السيارة، إلا أنه تسبب في كارثة.

وبحسب المقطع المتداول، فإن العامل بدأ يقود السيارة، إلا أنه لم يستطع التحكم فيها، مشيرًا إلى أنه حطم العديد من السيارات خلال محاولته نقل المركبة التي كان يستقلها.

ورغم أنه صدم أكثر من سيارة في محاولته الأولى لنقل المركبة، إلا أنه عاد وكرر فعلته، ليتسبب بدمار أكبر، ليطيح بسيارة ذات دفع رباعي، ويصطدم بأخريين ويتوقف مكانه، وسط ذهول من بعض الذين تصادف وجودهم في المكان.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مسؤول: 3 أسباب وراء ارتفاع تكلفة استقدام السائقين إلى المملكة