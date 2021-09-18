العتيبي: ضحايا الحوادث المرورية أكثر من «كورونا».. و6 نصائح لقيادة آمنة

الرياض - محمد عبدالله - كشف ماجد العتيبي مهتم بالسلامة المرورية، ملمحًا من جوانب المعاناة التي يعاني منها الأشخاص الذين فقدوا أي من أعضائهم بسبب الحوادث المرورية.

وقال العتيبي، خلال استضافته على قناة "الإخبارية"، إنه رغم أن الأطراف الصناعية مكلفة إلا أن المملكة وفرتها، مشيرًا إلى أن الأطراف الصناعية تحتاج صيانة باستمرار وهو أمر مكلف للغاية، فيما تجرى كثير من عمليات الصيانة خارج المملكة.

وأوضح أن حوادث السيارات هي بمثابة جائحة وضحايا الحوادث المرورية أكثر من ضحايا جائحة كورونا، مؤكدا أنه يجب على قائدي السيارات الانتباه أثناء القيادة والحرص وعدم التهور والالتزام بقواعد المرور.

وشدد على أنه يجب أن يحافظ قائد المركبة سلوكيات المرور ويراعي حقوق الآخرين، ويجب على الوالدين أن يكونوا قدوة أيضا لأبنائهم ولا يستخدموا الجوال أثناء القيادة ليكونوا قدوة حسنة للأبناء.

وأضاف أنه على الرغم من أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب الجائحة إلا أن الحوادث قلت فيه بشكل كبير، والعام الماضي تم تسجيل 4618 حالة وفاة، مقارنة بعام 2019 حيث تم تسجيل أكثر من 6 آلاف وأكثر، والحمد لله فيه تحسن وفهم.

وتابع ماجد العتيبي لا نغفل أيضا الدور الكبير للضبط الأمني من خلال ساهر من خلال المرور والتعليمات الموجهة من خال الإدارة العامة للمرور.

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