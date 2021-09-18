أمانة الطائف تتفاعل مع معاناة لأحد ذوي الإعاقة.. مشكلتي منذ 4 سنوات دون حل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت أمانة الطائف مع معاناة لأحد ذوي الإعاقة، يعاني مشكلة منذ 4 سنوات، دون حل فعلي لها.

وقال المواطن عايض بن مسفر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه من ذوي الإعاقة، وتقدم بطلب لسفلتة الشارع منذ أكثر من 4 سنوات.

وتابع بن مسفر، أنه لم يتجاوب مع أحد، في الوقت الذي تتكاثر فيه مياه الأمطار في الشارع الذي يقطن فيه، وتؤدي إلى حجزه في المنزل، مشيرًا إلى أن الشوارع الرئيسية مسفلتة، الا الشارع الذي يسكنه.

من جانبها، تفاعلت أمانة الطائف، مع شكوى بن مسفر، مشيرة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «ملاحظتك محل اهتمامنا ويرجى تزودينا برابط إحداثيات الموقع، ورقم جوال للتواصل عبر الرسائل الخاصة».

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