دهس فتاتين وتحرش وإشعال النار في شخص.. ضبط 22 متهمًا في قضايا عدة

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن قام بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية والهرب من الموقع.

كما تم القبضَ على مواطن ظَهَر في مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة على أحد الطرق الرئيسية.

وضبط الأمن العام 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من عدة جنسيات، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء؛ وذلك بعد ترصدهم للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة، وكذلك تم القبض على مواطن قام بالاعتداء على امرأة في أحد المرافق العامة.

وقُبض أيضا على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، وتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية؛ وضُبط بحوزتهم 548.270 ألف ريال.

وتم القبض كذلك على مقيم من الجنسية السورية، قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية ومخالفة للآداب العامة.

كما نجح الأمن العام في القبض على 4 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

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