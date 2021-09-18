هواة طبخ: تطوير كبير في ذائقة السعودي.. ونرغب في المشاركة بـ«مواسم السعودية»

الرياض - محمد عبدالله - أكد هواة الطبخ دهران والقنيصي، أن هيئة فنون الطهي ساهمت في تطوير المطاعم، كاشفين عن أمنيتهم في المشاركة بـ«مواسم السعودية».

وجاء ذلك خلال استضافتهم في برنامج «ياهلا» على قناة «روتنانا خليجية»، حيث كشفا عن وجود تطوير كبير في ذائقة السعودي، وذلك بالنسبة للمطاعم التي تقدم العام الطعام بشكل عام وليس السعودي فقط، فالوضع تغير كثير في ظل وجود هيئة فنون الطهي.

وحول مشاركتهم في المهرجانات والمواسم، كشفا عن رغبتهما بالمشاركة في مواسم السعودية، قائلين: أي شيء للدولة نحن تحت الأمر، مشيرين إلى تقديم محتوى هادف يعطي دافعا.

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