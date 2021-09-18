بالفيديو.. محام يكشف أبرز المخالفات في اليوم الوطني وعقوبات مرتكبيها

الرياض - محمد عبدالله - كشف المحامي أحمد المحيميد، أبرز المخالفات التي يقع فيها بعض الأشخاص في اليوم الوطني والعقوبات التي تنتظرهم.

وقال المحيميد، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، السبت، إن الممارسات السلبية وغير القانونية مجرمة في اليوم الوطني وغيره، إلا أنها تشدد في المناسبات العامة والتي يساء استغلالها لتحقيق الربح المادي أو الشهرة، أو لأغراض مختلفة، مشيرًا إلى أن القانون كان لها بالمرصاد.

وأشار إلى أن المخالفات تنوعات في اليوم الوطني، بينها التعاملات الإلكترونية، والإعلانات التجارية المضللة، بالإضافة إلى إهانة العلم السعودي والتي تصل عقوبتها إلى السجن عامًا وغرامات مادية.

وأكد أن مخالفة الذوق العام، تصل غرامتها إلى 6 آلاف ريال، مشيرًا إلى الجرائم الإلكترونية عبر إساءة استخدام الجوال، بالإضافة إلى جرائم التحرش عليها عقوبات مشددة.

وشدد المحامي المحيميد، على أن هذه الممارسات يقف القانون لها بالمرصاد، وخاصة في المناسبات الوطنية التي تشدد فيها العقوبات.

سلطت "قناة الإخبارية"، في تقرير مصور نشرته عبر حسابها في "تويتر"، بعض المظاهر والممارسات السلبية مع قرب حلول الاحتفال باليوم الوطني للمملكة 91.

وقالت قناة «الإخبارية»، إنه مع قرب اليوم الوطني تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور عدة سلوكيات وممارسات منافية للأخلاق من قبل البعض، حتى أنها تصل إلى مرحلة الإسقاط بالآخرين، وأخرى تأتي على شكل عروض تسويقية بعروض هزلية غير لائقة بعادات المجتمع وتقاليده.

وظهرت مقاطع وصور مؤخرا لأشخاص جسدوا الاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين بطريقة مسيئة لا تعبر عن حب الوطن، وإنما بغرض الشهرة وتحقيقا لمصالحهم الشخصية.