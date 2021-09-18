شهامة شاب يمني تُنقذ طفلة من الموت بخزان مياه في حائل.. ما القصة؟

الرياض - محمد عبدالله - في عمل بطولي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإنقاذ طفلة من الغرق في حائل، بعدما وقعت في خزان مياه، حيث نجح الشاب اليمني هيثم في إخراج الطفلة وإنقاذها من موت محتم.

وقال هيثم، خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه بينما كان جالسا في البيت مع عائلته سمعوا أم الطفلة تصرخ «بنتي غرقت»، فأسرعوا إليها وقام هو بالنزول إلى الخزان وأخرجها، حيث استلمها عمه وقاموا بإجراء الإسعافات الأولية لها فلم تكن تتنفس، حتى صارت بخير.

وأضاف هيثم أنه لو كان أي واحد مكانه كان قام بعمل نفس الشيء الذي قام به لإنقاذ الطفلة.

وأكد هيثم أنه يعيش في حائل منذ ثلاث سنوات عند كفيله، الذي يعامله كأحد أبنائه.

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