محام: 4 فئات مستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد

الرياض - محمد عبدالله - قال عبدالكريم الشمري المحامي والقاضي السابق، إن نظام التكاليف القضائية سوف يحد من الدعاوى "الكيدية والصورية"، مشيرًا إلى أن هناك فئات مستثناة.

وأوضح الشمري، في اتصال هاتفي مع برنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، أن الاستثناءات تشمل "الدعاوى الجزائية وهي في الغالب تتضمن الحق العام وحق الدولة وأيضا حق ولي الأمر في إيقاع العقوبات، مشيرًا إلى أنها معفاة من أي رسوم أو ليس فيها رسوم في الأساس، بالإضافة إلى إعفاء قضايا الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على حقوق الأسرة وحقوق المرأة وعدم تكليفها أكثر مما تطيق.

وتابع الشمري: من الأمور المستثناة "قضايا ديوان المظالم وهي متعلقة بالأفراد ضد الجهات الحكويمة وشبه الحكومية"، وكذلك "دعاوى الإفلاس ومنها الشركات المتعثرة التي تعاني أزمات مالية".

يُذكر أن الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية "أم القرى"، نشرت أمس الجمعة، تفاصيل نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية.

ويتضمن القرار فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد عن 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى بقيمة مليون ريال.

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