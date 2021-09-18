بالفيديو.. مسؤول: 3 أسباب وراء ارتفاع تكلفة استقدام السائقين إلى المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف فيصل الأسمري، أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها أن جائحة كورونا السبب في ارتفاع تكلفة استقدام السائقين ورواتبهم، بسبب إغلاقات الدول وعدم وجود طيران مباشر.

وحول سبب ارتفاع تكلفة استقدام السائقين ورواتبهم، قال الأسمري، خلال مداخلة مع برنامج «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية»،، إن جائحة كورونا هي أكبر سبب مؤثر على ارتفاع التكلفة، نتيجة إغلاقات الدول وعدم وجود طيران مباشر، بجانب ارتفاع الطلب عن العرض.

كما أكد أمين لجنة الاستقدام في غرفة أبها زيادة الطلب على السائقين خلال فترة كورونا، لأن العمالة التي تغادر المملكة لا تعود مرة أخرى.

وحول حل هذه المشكلات التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أوضح الأسمري ان وزارة الموارد البشرية ومكاتب الاستقدام تعمل جنبا إلى جنب لإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل في الوقت الحالي، وأعرب عن تمنيه خلال الأيام القادمة، في ظل عملية التعافي الكبيرة بالمملكة، أن تقل الأسعار.

وعن عودة الدراسة الحضورية، وهل سببت مشاكل للعائلات في ظل عدم عودة السائقين الذي غادروا المملكة، أوضح أنه ذلك يعتبر احد العوامل لكنه ليس عاملا كبيرا، أما العامل الأكبر فهو العرض والطلب، والاغلاقات التي تتبعها الدول في أزمة كورونا، ما تسبب في ارتفاع التكاليف بأغلب الدول، وخاصة صعوبة الوصول للمملكة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها للسيطرة على فيروس كورونا.

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