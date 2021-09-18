بالفيديو.. ممارسات غير أخلاقية تنتشر على مواقع التواصل مع قرب اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - سلطت "قناة الإخبارية"، في تقرير مصور نشرته عبر حسابها في "تويتر"، بعض المظاهر والممارسات السلبية مع قرب حلول الاحتفال باليوم الوطني للمملكة 91.

وقالت قناة «الإخبارية»، إنه مع قرب اليوم الوطني تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور عدة سلوكيات وممارسات منافية للأخلاق من قبل البعض، حتى أنها تصل إلى مرحلة الإسقاط بالآخرين، وأخرى تأتي على شكل عروض تسويقية بعروض هزلية غير لائقة بعادات المجتمع وتقاليده.

وظهرت مقاطع وصور مؤخرا لأشخاص جسدوا الاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين بطريقة مسيئة لا تعبر عن حب الوطن، وإنما بغرض الشهرة وتحقيقا لمصالحهم الشخصية.

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