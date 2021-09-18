غرق طفل ونجاة آخر في سيول شعراء الباحة

توفي طفل «5 سنوات» غرقا، بعد أن سحبه سيل وادي الشعراء بتهامة الباحة، بينما نجا طفل آخر كان يرافقه ويبلغ من العمر 9 سنوات.

وفي التفاصيل تفاجأ الطفلان واللذان كانا في طريقهما إلى منزلهما خلف الوادي، بالسيل الكبير وسقطا في المياه الجارفة، واستطاع الكبير منهما التعلق بإحدى الأشجار في الوادي، بينما جرف السيل الطفل الأصغر، وعلى الفور انتقل الدفاع المدني بمركز الشعراء وبمحافظة قلوة إلى موقع الحادث، وانتشلت فرق الغوص جثة الطفل.

سحب رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتكون الفرصة مهيأة لتشكيل خلايا من السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.