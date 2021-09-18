توافد للمعتمرين على ميقات المدينة

يشهد ميقات أهل المدينة المنورة ميقات ذو الحليفة خلال نهاية الأسبوع توافدا للمعتمرين على مدار الساعة للصلاة فيه وعقد نية العمرة قبل التوجه إلى مكة المكرمة، فيما تتجمع بالميقات الحافلات الكبيرة يوميا.

إحرام من المنزل

ويحرم عدد من المعتمرين من منازلهم في المدينة المنورة عند استقلال القطار والتوجه إلى مكة المكرمة بعد فتوى مفتى المملكة عام 2017 «بأنه لا بأس باستعداد قاصد الحج والعمرة في تلك الحال بالإحرام من منزله بالمدينة المنورة وعند انطلاق القطار من محطة قطار الحرمين بالمدينة مباشرة ينوي الحاج أو المعتمر الدخول في النسك ويلبي وهو في القطار، وذلك نظراً لقرب المسافة إلى الميقات وخشية تجاوز الميقات بسبب سرعة القطار قبل الدخول في النسك، ولأن في الوقوف عند الميقات مع قرب انطلاقه تعطيل لسير القطار ومشقة على الركاب».

نقاط الفرز

من جهتها ‫حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين والمعتمرين في مسجد رسول الله، ولتسهيل عملية الدخول للزيارة والتفويج، قامت إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بنقل نقطة الفرز للرجال من الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد النبوي إلى الساحة الجنوبية الغربية أمام باب أبي بكر الصديق.‬

‫وأوضح مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج منصور صلاح الجهني أن نقل نقطة الفرز جاء لتسهيل وتيسير دخول الزوار للروضة الشريفة، كما قامت الإدارة بتحديد أماكن انتظار الزوار في داخل الحرم القديم، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وراحة الزوار والمصلين وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأعلن نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط ‏عن تمكن 10 ملايين معتمر من أداء العمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة ضمن منظومة تكاملية من الجهات ذات الاختصاص، ونسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة تدريجيا إلى تمكين 3.5 ملايين معتمر شهرياً مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لتكون عمرة آمنة.