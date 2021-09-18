ويشهد يوم الخميس 1443/02/16 انطلاق عروض احتفالية في كلٍّ من الرياض وأبها وتبوك، ويوم الجمعة 1443/02/17 تقوم طائرات مقاتلة للتشكيل 91 بعروض جوية في مدينة الباحة. كما تقام يوم السبت 1443/02/18 عروضٌ جوية في الخبر والجبيل.
وتشارك 4 أنواع من الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، التي من المقرَّر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري. ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها في تويتر، صورًا لأربع طائرات مطلية بلون العلم السعودي من طراز تايفون typhoon، تورنيدو Tornado، إف-15 إس F-15s، وإف-15 سي F-15c.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض جوية في اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.