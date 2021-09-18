الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، تقلبات جوية تشمل عدة مناطق.

رياح نشطة:

وتشمل الحالة- بمشيئة الله- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

كما تنشط الرياح السطحية التي قد تثير الغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

سماء غائمة:

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي:

بينما تكون الرياح السطحية بالخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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