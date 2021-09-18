لتجنب الأرق الليلي تناول عصير التمر بالحليب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، الأفراد الذين يعانون من الأرق الليلي بتناول عصير التمر بالحليب، إذ يعمل على الحد من التوتر والغضب والتقليل من القلق والاكتئاب، كما يقوي الجهاز المناعي؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، كما يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود نسبة كبيرة من البوتاسيوم فيه، ونسبة منخفضة من الصوديوم، بينما تناوله في الصباح على الريق يمنح الجسم الشعور بالشبع، والتقليل من تناول كميات كبيرة من الطعام.

قيمة غذائية كبيرة:

وقالت لـ”متابعات الخليج 365“: إن مزيج التمر والحليب يقدم للجسم قيمة غذائية كبيرة تشتمل على محتوى التمر ومحتوى الحليب من عناصر غذائية مهمة، إذ يقدم هذا المزيج مستوى رائعًا من الطاقة للجسم، كما يمده بما يحتاج من بروتينات وكربوهيدرات ومعادن، فعندما يتم تناول عصير التمر مع الحليب فإن هذا يجعل الجسم يستفيد بالعديد من العناصر الغذائية الغنية والتي تزيد من قدرة الجسم على القوة والمناعة والحماية من الأمراض المختلفة؛ وذلك بسبب وجود عناصر مهمة، فالتمر يحتوي على كربوهيدرات ودهون وماء وطاقة وألياف غذائية وبروتين والعديد من الفيتامينات والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها من العناصر المعدنية الهامة، بينما الحليب يحتوي على الكالسيوم، وفيتامين د، وفيتامين ب12، والبوتاسيوم، وفيتامين أ، والزنك، والمغنيسيوم، وفيتامين ب1، وكل ذلك يمنح الجسم معادن وفيتامينات مهمة.

يرفع مستوى الهيموجلوبين:

ولفتت إلى أن عصير التمر بالحليب مهم أيضًا للسيدات الحوامل، إذ يقيهن من مرض فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر الحديد، حيث يعمل على رفع مستوى الهيموجلوبين في الدم، خاصة مع زيادة احتمالية الإصابة بالأنيميا بشكل خاص بعد الولادة نتيجة فقدان نسبة كبيرة من الدم، كما يحتوي التمر بالحليب على عنصر الكالسيوم المسؤول عن بناء عظام الجنين، والمحافظة على نسبة الكالسيوم التي تحتويها عظام المرأة الحامل، فيحافظ عليها من الإصابة بهشاشة العظام وأمراض الروماتيزم وغيرها من الأمراض، كما يساعد الحامل على التغلب على التعب والدوخة والخمول، والعمل على تهدئة المعدة وحمايتها من عسر الهضم الذي قد تتعرض له مع الأطعمة الدسمة والحلويات، ويقلل من الإصابة بالإمساك والانتفاخات ويحافظ على الجسم من الإصابة بالسمنة.

مفيد لإنقاص الوزن:

وخلصت الدكتورة رباب إلى القول: إن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن بإمكانهم تناول هذا المشروب، فقد أوضحت بعض الدراسات أن الحليب بالتمر قد يكون مادة غذائية وطعامًا أساسيًّا في عملية التخسيس، وخاصة التخسيس الصحي، فعند تناول كمية بسيطة من التمر بالحليب فإنه يمد الجسم بالعناصر اللازمة من فيتامينات وكالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم، كما يؤدي إلى الشعور بالشبع؛ كونه يحتوي على الألياف الطبيعية، التي تساعد على الشعور بالامتلاء، ويعمل أيضًا على زيادة الكتلة العضلية، وتقليل نسبة الدهون في الجسم، وينصح بعدم إضافة أي من السكريات للتمر بالحليب والاعتماد بشكل أساسي على السكريات الموجودة فيهما.

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