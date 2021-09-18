شكرا لقرائتكم خبر الإصابة بـ«كوفيد-»19 تشكل خطرا على المتعافين من فيروس ميرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت دراسة بحثية سعودية نشرت أخيرا أن المرضى الذين سبقت إصابتهم بفيروس كورونا ميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) والذي ظهر في بعض دول بينها المملكة عام 2012م، أنهم أقل عرضة للإصابة بمرض «كوفيد 19» مقارنة بمن لم تسبق إصابته به، ولكنهم أكثر عرضة للمرض الشديد والوفاة في حال إصابتهم بفيروس «كوفيد 19» الأمر الذي يتطلب أبحاثا إضافية من قبل المتخصصين ذوي العلاقة، كما خلص لضرورة توجه الجهود العالمية لإنتاج لقاحات تستهدف الحماية من فيروسات كورونا عموما بشكل استباقي، وذلك بحسب الدراسة المنشورة التي اطلعت عليها الصحيفة.

وأجريت الدراسة في الفترة بين مارس ونوفمبر 2020م وبموافقة وزارة الصحة السعودية، ونشرت في مجلة فورنتيرز المتخصصة في علم المناعة، في 17 سبتمبر الحالي، حيث اختيرت عينة عشوائية من 342 سعوديا سبق إصابتهم بفيروس ميرس، و1035 سعوديا لم تسبق إصابته بفيروس ميرس، وكانوا جميعا غير مصابين بكوفيد-19 وقت بداية الدراسة تمت متابعتهم طيلة فترة الدراسة السريرية.

وفي نهاية الدراسة كان 82 ممن سبق إصابتهم بفيروس ميرس قد أصيبوا بعدوى كوفيد-19، و 260 ممن سبقت إصابتهم بفيروس ميرس لم يصابوا بكوفيد-19.

الجهات المشاركة في الدراسة







قسم طب الطوارئ، كلية الطب، جامعة الملك سعود.



المركز العالمي لطب الحشود، وزارة الصحة.



مختبر أبحاث المناعة، قسم طب الأطفال، كلية الطب، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود.



قسم طب الطوارئ، كلية الطب بجامعة هارفارد بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة.



وكالة الصحة العامة، وزارة الصحة السعودية.



الباحثون القائمون على الدراسة:

د.أنس خان

د.أحمد الأحمري

د. ياسر المزيني

د.فهد العامري

د. يوسف الصفيان

د. الهنوف أبو راس

د. صالح المحسن

د. ماريا فان كيركوف

د. صابر يزلي

د. غريغوري شوتون

د. عبدالله عسيري

هاني جوخدار