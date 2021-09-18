الإصابة بـ«كوفيد-»19 تشكل خطرا على المتعافين من فيروس ميرس

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وأجريت الدراسة في الفترة بين مارس ونوفمبر 2020م وبموافقة وزارة الصحة السعودية، ونشرت في مجلة فورنتيرز المتخصصة في علم المناعة، في 17 سبتمبر الحالي، حيث اختيرت عينة عشوائية من 342 سعوديا سبق إصابتهم بفيروس ميرس، و1035 سعوديا لم تسبق إصابته بفيروس ميرس، وكانوا جميعا غير مصابين بكوفيد-19 وقت بداية الدراسة تمت متابعتهم طيلة فترة الدراسة السريرية.
وفي نهاية الدراسة كان 82 ممن سبق إصابتهم بفيروس ميرس قد أصيبوا بعدوى كوفيد-19، و 260 ممن سبقت إصابتهم بفيروس ميرس لم يصابوا بكوفيد-19.
الجهات المشاركة في الدراسة
- قسم طب الطوارئ، كلية الطب، جامعة الملك سعود.
- المركز العالمي لطب الحشود، وزارة الصحة.
- مختبر أبحاث المناعة، قسم طب الأطفال، كلية الطب، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود.
- قسم طب الطوارئ، كلية الطب بجامعة هارفارد بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة.
- وكالة الصحة العامة، وزارة الصحة السعودية.
الباحثون القائمون على الدراسة:
د.أنس خان
د.أحمد الأحمري
د. ياسر المزيني
د.فهد العامري
د. يوسف الصفيان
د. الهنوف أبو راس
د. صالح المحسن
د. ماريا فان كيركوف
د. صابر يزلي
د. غريغوري شوتون
د. عبدالله عسيري
هاني جوخدار
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