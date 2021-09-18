تقنيات عالية الجودة لفحص سلامة الأغذية بالطائف

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وتعد هذه الأجهزة الصحية معيارا من معايير الجودة، وتهدف لقياس نسبة التلوث الميكروبي على الأسطح والأيدي والمياه المستخدمة، وقياس درجة الحموضة والقاعدية بالأغذية المحفوظة والمعروضة، والتأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة، إضافة لجهاز قياس درجة حرارة المواد الغذائية التي تتأثر بالحرارة، وكذلك قياس درجة برودة ثلاجات حفظ المواد الغذائية وصلاحيتها، علاوة على جهاز قياس بقايا النترات في الخضراوات والفواكه.
وأكدت الأمانة حرصها على استخدام هذه الأجهزة أثناء قيام المراقبين بالبلديات الفرعية بجولاتهم الميدانية على المحال المتعلقة بالصحة العامة، لضمان سلامة ما يعرض بهذه المنشآت الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك.
الهدف من الأجهزة الصحية:
- قياس نسبة التلوث الميكروبي على الأسطح والأيدي والمياه المستخدمة
- قياس درجة الحموضة والقاعدية بالأغذية المحفوظة والمعروضة
- التأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة
- قياس درجة حرارة المواد الغذائية التي تتأثر بالحرارة
- قياس درجة برودة ثلاجات حفظ المواد الغذائية وصلاحيتها
- قياس بقايا النترات في الخضراوات والفواكه
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