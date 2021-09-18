شكرا لقرائتكم خبر تقنيات عالية الجودة لفحص سلامة الأغذية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف أن يكون عمل المراقب الصحي وفق معايير دقيقة، تحددها أجهزة علمية لا تخضع للتقييم العشوائي أثناء فحص الأغذية، شرعت أمانة الطائف في دعم المراقبين الصحيين بوسائل داعمة للأعمال الرقابية، من خلال تقديم دورة تدريبية على استخدام الأجهزة والأدوات التقنية الحديثة.

وتعد هذه الأجهزة الصحية معيارا من معايير الجودة، وتهدف لقياس نسبة التلوث الميكروبي على الأسطح والأيدي والمياه المستخدمة، وقياس درجة الحموضة والقاعدية بالأغذية المحفوظة والمعروضة، والتأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة، إضافة لجهاز قياس درجة حرارة المواد الغذائية التي تتأثر بالحرارة، وكذلك قياس درجة برودة ثلاجات حفظ المواد الغذائية وصلاحيتها، علاوة على جهاز قياس بقايا النترات في الخضراوات والفواكه.

وأكدت الأمانة حرصها على استخدام هذه الأجهزة أثناء قيام المراقبين بالبلديات الفرعية بجولاتهم الميدانية على المحال المتعلقة بالصحة العامة، لضمان سلامة ما يعرض بهذه المنشآت الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك.

الهدف من الأجهزة الصحية:

