القبض على 6 باكستانيين سطوا على منزل بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت الجهات الأمنية القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب مبلغ 30 ألف ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا جريمة السطو على منزل بمحافظة جدة، وسلب مبلغ 30 ألف ريال، مشيرا إلى أنه تم استرداد 16 ألف ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.



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