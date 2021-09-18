- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - غيّب الموت، مساء أمس الجمعة، الكاتب في الزميلة "عكاظ" الدكتور فؤاد مصطفى عزب، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، بعد صراع مع المرض، في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء علاجه.
وبدأ حياته العملية في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث أنشأ مستشفى كلية الطب بالجامعة، قبل أن ينتقل للعمل في مستشفى بخش بمنصب مدير عام تنفيذي، وبعد ذلك عمل في إدارة "مستشفى الأطباء المتحدون".
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 09:57 PMالموت يغيب "الدكتور فؤاد عزب"
غيّب الموت، مساء أمس الجمعة، الكاتب في الزميلة "عكاظ" الدكتور فؤاد مصطفى عزب، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، بعد صراع مع المرض، في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء علاجه.
وبدأ حياته العملية في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث أنشأ مستشفى كلية الطب بالجامعة، قبل أن ينتقل للعمل في مستشفى بخش بمنصب مدير عام تنفيذي، وبعد ذلك عمل في إدارة "مستشفى الأطباء المتحدون".
، الموت يغيب "الدكتور فؤاد عزب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب "الدكتور فؤاد عزب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.