شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق برنامج «التدريب المستمر» لرفع مستوى الكوادر الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج "التدريب المستمر"، بهدف رفع مستوى الكوادر الوطنية لتكون مخرجات أعمال المياه مبنية على المهارات والمعرفة.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج، إضافة إلى الدبلوم العالي للبيئة الذي أطلقته مع جامعة طيبة، وبرامج الابتعاث والإيفاد، تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لخلق كوادر وطنية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة.

وبيَّنت أن البرنامج يعد أحد عناصر البرنامج الشامل لبناء وتطوير القدرات البشرية الذي يجري إعداده حالياً بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مشيرة إلى أن برنامج "التدريب المستمر" يشتمل على مسار الماجستير التنفيذي في جيولوجيا المياه بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ومسار الدورات الفنية في مجال المياه، ومسار الدورات القيادية والمهارية التي يقدمها مجموعة من الخبراء.

وأفادت الوزارة أن البرنامج حظي بإقبال كبير عند فتح باب التسجيل فيه من قبل الكوادر الوطنية في وكالة المياه، وهو ما يدل على الرغبة العالية عند هذه الكوادر في التطوير والتغيير الإيجابي في تأدية أعمالهم.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أطلق مؤخراً برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، والذي يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محلياً وعالمياً، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة.