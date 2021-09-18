الأمن العام يطيح بمواطن دهس فتاتين بالقصيم وآخر تحرش بامرأة في أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الأمن العام، اليوم السبت، مقطع فيديو كشف من خلاله تفاصل وملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق.

وفي التفاصيل، تمكن رجال الأمن من القبض على مواطن في القصيم دهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية والهروب من الموقع، كما تم القبض على مواطن في أبها ظَهَر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة على أحد الطرق الرئيسية.

عصابة سرقة المعدات:

وفي الرياض، تم القبض على 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من عدة جنسيات في الرياض، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء؛ وذلك بعد ترصدهم للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة.

وفي الخرج تمكن رجال الأمن القبض على مواطن قام بالاعتداء على امرأة في أحد المرافق العامة.

وفي العاصمة الرياض أيضا، تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، وتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية؛ حيث ضُبط بحوزتهم 548.270 ريالًا.

واقعة سكب مادة سريعة الاشتعال:

وتم أيضًا القبض على مقيم من الجنسية السورية في الرياض، قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية ومخالفة للآداب العامة.

وفي الحدود الشمالية تم القبض على 4 مواطنين في الحدود الشمالية ظهروا في مقطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه بغرض الشهرة ورفع مشاهدات صفحاتهم على مواقع التواصل.

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