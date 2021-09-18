وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، مساء اليوم السبت، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على نتائج الوظائف من خلال الرابط التالي http://kkmar.gov.sa .

شارك الخبر