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وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-18

وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، مساء اليوم السبت، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على نتائج الوظائف من خلال الرابط التالي http://kkmar.gov.sa .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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