ضبط 14 شخصا ظهروا في مقطع مشاجرة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 14 شخصا ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية 14 شخصا ظهروا في مقطع فيديو متداول، أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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