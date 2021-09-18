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قتل الجيش الإندونيسي، اليوم (السبت)، علي كالورا المتطرف الذي يتصدر قائمة الإرهابيين المطلوبين في البلاد والمرتبطين بتنظيم "داعش".
وأوضح العميد قائد منطقة سولاوسي فريد مكروف، أن "كالورا" قتل مع إرهابي آخر في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف أن الإرهابي الآخر يدعى جاكا رمضان، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
وبين أن الإرهابيين قتلا خلال مداهمة نفذت مساء اليوم على يد فريق مشترك من عناصر الجيش والشرطة في مديرية باريغي الجبلية بمقاطعة سولاوسي الوسطى، المتاخمة لمديرية بوسو التي تعتبر معقلا للمتطرفين في المقاطعة.
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 08:37 PM
داهمت "كالورا" في منطقة جبليةإندونيسيا تقضي على "الداعشي" الأول على قائمة مطلوبيها
قتل الجيش الإندونيسي، اليوم (السبت)، علي كالورا المتطرف الذي يتصدر قائمة الإرهابيين المطلوبين في البلاد والمرتبطين بتنظيم "داعش".
وأوضح العميد قائد منطقة سولاوسي فريد مكروف، أن "كالورا" قتل مع إرهابي آخر في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف أن الإرهابي الآخر يدعى جاكا رمضان، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
وبين أن الإرهابيين قتلا خلال مداهمة نفذت مساء اليوم على يد فريق مشترك من عناصر الجيش والشرطة في مديرية باريغي الجبلية بمقاطعة سولاوسي الوسطى، المتاخمة لمديرية بوسو التي تعتبر معقلا للمتطرفين في المقاطعة.
، إندونيسيا تقضي على "الداعشي" الأول على قائمة مطلوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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