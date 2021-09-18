- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال، اليوم (السبت)، أن أمن الدولة اللبناني حضر لمنزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيروت، لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه.
وأضافت المؤسسة نقلاً عن مصادر، أن دورية أمنية حضرت عشية جلسة الاستجواب التي حددها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لـ"دياب" غير أن عائلته، أبلغت الدورية بأنه متواجد خارج البلاد.
ويعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً في حق "دياب".
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 08:13 PM
عشية جلسة استجوابه في قضية انفجار ميناء بيروتالأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد
ذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال، اليوم (السبت)، أن أمن الدولة اللبناني حضر لمنزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب في بيروت، لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه.
وأضافت المؤسسة نقلاً عن مصادر، أن دورية أمنية حضرت عشية جلسة الاستجواب التي حددها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لـ"دياب" غير أن عائلته، أبلغت الدورية بأنه متواجد خارج البلاد.
ويعود للمحقق العدلي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً في حق "دياب".
، الأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن اللبناني توجه لتوقيف رئيس الحكومة السابق فاكتشف أنه غادر البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.