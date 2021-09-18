، بالفيديو .. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها ،

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استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في القصيم قام بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية والهروب من الموقع.
وأورد المقطع القبضَ على مواطن في أبها ظَهَر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة على أحد الطرق الرئيسية.
وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من عدة جنسيات في الرياض، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء؛ وذلك بعد ترصدهم للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة.
وتَضَمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في الخرج قام بالاعتداء على امرأة في أحد المرافق العامة.
وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، وتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية؛ حيث ضُبط بحوزتهم 548.270 ألف ريال.
وتابع: "تم القبض على مقيم من الجنسية السورية في الرياض، قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية ومخالفة للآداب العامة".
وأردف: "تم القبض على 4 مواطنين في الحدود الشمالية ظهروا في مقطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه".
18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 07:53 PM
من بينها جريمة دهس وتحرش وسرقةبالفيديو .. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها
استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في القصيم قام بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية والهروب من الموقع.
وأورد المقطع القبضَ على مواطن في أبها ظَهَر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة على أحد الطرق الرئيسية.
وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على 10 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من عدة جنسيات في الرياض، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء؛ وذلك بعد ترصدهم للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة.
وتَضَمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في الخرج قام بالاعتداء على امرأة في أحد المرافق العامة.
وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، وتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية؛ حيث ضُبط بحوزتهم 548.270 ألف ريال.
وتابع: "تم القبض على مقيم من الجنسية السورية في الرياض، قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية ومخالفة للآداب العامة".
وأردف: "تم القبض على 4 مواطنين في الحدود الشمالية ظهروا في مقطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه".
، بالفيديو .. "الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها ،
المصدر : الخليج 365
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