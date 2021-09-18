محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت. وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت. زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شمال شرق الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-18 ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت. وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت. 18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 05:56 PM ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت. وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت. ، زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شمال شرق الكويت ،

المصدر : الخليج 365

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