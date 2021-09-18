شكرا لمتابعة خبر عن "استشاري" يكشف عن الأمراض الموسمية الخاصة بالموسم الصفري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دخل الموسم الصفري منذ يومين للمملكة وهو الفترة الفاصلة بين الخريف والشتاء ويبدأ منذ دخول النصف الثاني من نجم سهيل وعادة ما يعرف خلال هذا الموسم إذا كان موسم الشتاء ممطر أم لا على حسب لون السحب.

ويرتبط هذا الموسم ببعض الامراض الفيروسية التي يصاب بها البعض نظرًا لتغير أحوال الجو وتقلبها من الصيف الحار للشتاء البارد وهو الأمر الذي يتسبب في الإصابة بالبكتريا والفيروسات.

وتحدث الدكتور محمد مكي، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الكندي التخصصي، عن الأمراض الموسمية التي يٌصاب بها البعض خلال "موسم الصفري" وكيفية الوقاية منها.

وقال "مكي": "الأمراض الموسمية أمراض تقلبات الجو بين الصيف إلى الشتا وبين الشتا إلى الصيف وهى المرحلة الانتقالية وخلال هذه الفترة تكون المستشفيات لأنها تكثر فيها الأمراض لأن عندنا تقلبات الجو"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "التحول من وإلى فصل لآخر هذا وقتها وتزيد فيه الأمراض ونشعر بها في المستشفيات والخريف فترة تقلب جو والجو يكون حارًا نهارًا ومائل للبرودة خلال فترة الليل".

وعن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، تابع: "الأكثر عرضة الأطفال وكبار السن وقليلي المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات خلال الموسم الصفري لذا يجب أن نهتم بهم لأنهم معرضين للفيروسات والبكتريا خاصة أنها مرحلة مدارس واختلاط أكثر".

أما فيما يتعلق بكيفية الوقاية، قال "مكي": "نفضل دائمًا أن يكون الأكل صحي والمواد الغنية بفيتامين سي الطبيعي مثل الليمون والبرتقال والحليب ليعطي القوة والمواد الغنية بالماغنسيوم والزنك والاتجاه للغذاء أكثر من الحبوب".