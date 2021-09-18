شكرا لمتابعة خبر عن مختص: المملكة أول دولة في العالم الإسلامي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال البروفيسور سمير عباس رائد في علاج العقم و أطفال الأنابيب، إنه شاهد ولادة أول طفل أنابيب في بريطانيا، لافتا:"على مدار سنوات أنشأت مركز أطفال أنابيب".

وأوضح سمير عباس، خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"المملكة لها ريادة جبارة لأننا أول دولة في كل العالم العربي والإسلامي على مليار ونصف شخص مسلم".

وتابع:"نحن أول من أدخل تقنية أطفال الأنابيب وجدة تتميز بأنها هي المدينة الأولى في العالم التي فعلت هذه التقنية".