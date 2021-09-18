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مختص: المملكة أول دولة في العالم الإسلامي أدخلت تقنية أطفال الأنابيب "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال البروفيسور سمير عباس رائد في علاج العقم و أطفال الأنابيب، إنه شاهد ولادة أول طفل أنابيب في بريطانيا، لافتا:"على مدار سنوات أنشأت مركز أطفال أنابيب".

وأوضح سمير عباس، خلال لقاء مع قناة  الإخبارية:"المملكة لها ريادة جبارة لأننا أول دولة في كل العالم العربي والإسلامي على مليار ونصف شخص مسلم".

وتابع:"نحن أول من أدخل تقنية أطفال الأنابيب وجدة تتميز بأنها هي المدينة الأولى في العالم التي فعلت هذه التقنية".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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