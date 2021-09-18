بالأرقام.. نسب الحاصلين على لقاح كورونا من الطلبة والطالبات

الرياض - محمد عبدالله - كشف مجلس شؤون الأسرة، السبت، عن نسب الحاصلين على لقاح كورونا، من الطلبة والطالبات.

وقال «شؤون الأسرة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن 89% من إحمالي الطلاب والطالبات حصلوا على لقاح كورونا، بينهم 16.27% حصلوا على جرعة واحدة، فيما حصل 79.87% على جرعتين.

وأكد مجلس شؤون الأسرة، على دور الأسرة في حماية أبنائها الملتحقين بالتعليم من خلال تزويدهم بالمعلومات والإجراءات الصحية الوقائية أثناء تواجدهم في المدرسة.

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