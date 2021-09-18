أخبار السعودية.. 98% نسبة الشفاء من كورونا بالمملكة..و3 شروط لتظليل المركبات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 18 سبتمبر 2021م منها: %98 نسبة الشفاء من كورونا بالسعودية، و المرور السعودي يحدد 3 شروط للتظليل.

%98 نسبة الشفاء من كورونا بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون تقترب من 74 مليون جرعة، كما أن عدد الوفيات تجاوز 19 ألف حالة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

ضبط 14 شخصًا تشاجروا في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وضبط 14 شخصا ظهروا في مقطع مصور أثناء مشاجرة في مكان عام بالرياض.

ضبط 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع واحد فقط بجميع مناطق المملكة.

المرور السعودي يحدد 3 شروط للتظليل

حددت الإدارة العامة للمرور نحو 3 شروط لتظليل المركبات لتجنب المخالفات المرورية، مشيرة إلى قيمة الغرامة المالية عند مخالفة شروط التظليل.

«الأحوال المدنية» توضح غرامة تأخير تسجيل المولود

جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بعقوبة تأخير تسجيل المواليد الجدد، مشيرة إلى أنَّ هناك مهلة 30 يومًا لتسجيل المولود وبعدها يتم فرض غرامة.

السعودية تحتل المركز الثاني عالميًا بمؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا

احتلت المملكة العربية السعودية، المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

كم قيمة مخالفة الوقوف بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة؟

أعلنت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملة ميدانية أسفر عنها، أمس الجمعة، ضبط 3145 مركبة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أوضحت الإدارة قيمة مخالفة الوقوف.

هيئة الزكاة: استثناء العقار من الضريبة في حالة واحدة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم استثناء العقار من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، حال توزيع التركة على الورثة.

أجواء حارة نسبيًا نهارًا وأمطار ورياح بمناطق عدة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نسبيًا نهارًا، اليوم السبت، مع أمطار متفاوتة ورياح متوسطة بعدة مناطق.

«العدل» تتيح تقديم خدمات قضائية لحاملي هوية زائر

وجَّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية (زائر)، لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة (ناجز najiz.sa).

افتتاح وحدة سكتة دماغية بمستشفى الملك فهد بجدة

أعلنت صحة جدة عن افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الملك فهد، لتصبح الأولى في المنطقة الغربية للمملكة، وأحد أكبر الوحدات على مستوى المملكة.

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