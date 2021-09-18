«هيئة الاتصالات» تنذر تطبيقين للتوصيل.. لهذا السبب

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، إنذارين لتطبيقين من تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، وذلك عقب مخالفتها لاشتراطات وإجراءات تقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها رصدت خلال عمليات التحقق الدورية التي تقوم بها بالتنسيق مع الجهات المختصة مخالفة المنصتين لتعليمات الهيئة واستلامهما عددا من الطلبات غير محكمة الإغلاق من خلال مندوبي التوصيل المسجلين لديها دون اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، الأمر الذي يعد مخالفة لتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الخصوص.

ووجهت الهيئة إنذارا للتطبيقين المخالفة، وتكليفهما بتصحيح ومعالجة المخالفة وإفادة الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ الإنذار بما يتم حيالها.

وحذرت الهيئة التطبيقات المخالفة لأنظمة الهيئة وتعليماتها من اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما في ذلك إيقاف التطبيق لفترة محددة تقررها الهيئة، أو تعليق وإلغاء تسجيله، وتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات نظامية.

الجدير بالذكر أن هيئة الاتصالات ألزمت في وقت سابق، تطبيقات التوصيل المسجلة لديها بمجموعة من اشتراطات التسليم الصحي للمستفيدين، والتي تشمل عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، ومنع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية المقرة من الجهات المعنية.

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